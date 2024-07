«The Ring General» Gunther y «The Archer of Infamy» Damian Priest lucharán por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE en SummerSlam en un combate al que el retador le encuentra un significado más allá de estar disputando un título máximo en uno de los Premium Live Event más importantes del año.

«Maybe we find out after #SummerSlam if you’re something more than just a boring, conceited privileged SCUMBAG.»#WWERaw pic.twitter.com/UTRbCl4VmJ — WWE (@WWE) July 16, 2024

► Gunther, Damian Priest y SummerSlam

«Estoy contento», comenta el oriundo de Austria a Gorilla Position. «Escuché a gente decir, ‘¿Por qué Seth [Rollins] no está involucrado, por qué Drew no está involucrado, por qué Punk no está involucrado?’ Por otro lado, son las mismas personas que se quejarían de que no se están construyendo nuevas estrellas, que no hay oportunidades para otros que no sean los habituales. Siento que, al entrar en el combate con Priest en quizás el segundo o tercer mayor PLE de la empresa, es un testimonio de la dirección en este momento, de lo importante que es para ellos mostrar nuevas caras en esos roles y situaciones importantes, y ahora depende de nosotros dos estar a la altura y cumplir las expectativas o incluso superarlas, excederlas. Así que estoy muy contento de que sea de esta manera. Desde el punto de vista de un artista, es tal vez un desafío aún mayor que estar en el ring con alguien como Seth o Punk o Drew, que ya es un nombre conocido. Siento que Priest y yo estamos en nuestros propios caminos para convertirnos en nombres conocidos, y estoy ansioso por ese desafío».

¿Qué opinas de la lucha? ¿Piensas que Gunther saldrá victorioso o que lo hará Damian Priest? De acuerdo a la casa de apuestas BetOnline, el retador es amplio favorito.

.@ArcherOfInfamy dovrà difendere la sua cintura dalla forza devastante di @Gunther_AUT a #SummerSlam! 💥 Scopri la preview 👉 https://t.co/k2LEScikQi Guarda il Premium Live Event, in diretta nella notte tra il 3 e il 4 agosto dall’1:00 e dopo on demand solo sul @WWENetwork! pic.twitter.com/Vh51dH9GEb — WWE Italia (@WWEItalia) July 15, 2024