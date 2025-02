El show semanal de WWE EVOLVE podrá verse fuera de USA

2025 parece ser el año en que WWE inicia su camino en pos de controlar el circuito «indie» estadounidense. Y la resurrección de EVOLVE, otra vez con Gabe Sapolsky al frente, jugará un papel importante, tras oficializarse su regreso como suerte de territorio de desarrollo que además, tendrá show propio.

Según el anuncio dos semanas atrás, veremos cómo se las gastan los talentos del programa ID cada miércoles a las 8 pm ET en Tubi, con un estreno previsto para el 5 de marzo. Ubicación, como comentamos, nada arbitraria, considerando que AEW Dynamite opera bajo la misma franja semanal, precisamente en un momento donde la casa Élite acusa críticas por cierto edadismo.

Los fans de WWE más allá de los Estados Unidos de América, sin embargo, se sintieron un tanto olvidados, pues Tubi sólo está disponible (legalmente) dentro de territorio yanqui. Por ello, ahora WWE ha aclarado que estos también podrán ver EVOLVE, a través del canal oficial de YouTube de la compañía, igualmente cada miércoles a partir del 5 de marzo a las 8 pm ET.

A vueltas con EVOLVE, recientemente supimos que en sus próximas grabaciones, el día 21, WWE tiene previsto introducir campeonato para el producto. Todo, cuando hoy ha anunciado que su programa WWE ID también gozará de preseas propias, a disputarse bajo los focos de promotoras independientes con las que guarda relación.

WWE EVOLVE premieres March 5 on @Tubi in the US and @YouTube internationally! pic.twitter.com/HnIiDjafUH