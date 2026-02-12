El Satánico dirá adiós en Homenaje a Dos Leyendas 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció una noticia que sacude la memoria de los aficionados: El Satánico será el protagonista de la próxima edición de Homenaje a Dos Leyendas y aprovechará el escenario para despedirse definitivamente como luchador activo.

Don Daniel López López, uno de los rudos más influyentes en la historia del pancracio nacional, pondrá fin a una carrera que supera los 50 años. La función se celebrará el viernes 20 de marzo en la Arena México, recinto donde el veterano gladiador pisará el ring por última vez como competidor.

► Una despedida histórica en la Arena México

Homenaje a Dos Leyendas es uno de los eventos más importantes del calendario del CMLL, y en esta ocasión tendrá un significado especial. El Satánico no solo será reconocido por su legado, sino que protagonizará su última lucha, cerrando un capítulo que marcó a varias generaciones.

El llamado “ring sagrado” será el escenario de un adiós cargado de simbolismo, donde compañeros, alumnos y aficionados podrán rendirle tributo a un hombre que construyó su nombre a base de disciplina, técnica y una personalidad intimidante.

► El legado del líder de Los Infernales

Fundador de la histórica facción Los Infernales por donde han pasado varios elmentos como el Espectro Jr., MS-1, Pirata Morgan y varios más, El Satánico fue sinónimo de rudeza clásica. Su estilo técnico y calculador lo convirtió en un referente dentro y fuera del cuadrilátero.

A lo largo de su carrera conquistó campeonatos de gran prestigio, incluyendo varios campeonatos del CMLL, además de protagonizar memorables luchas de apuestas que ayudaron a consolidar la tradición luchística mexicana.

► El último combate del Satánico una leyenda

La expectativa ahora gira en torno a quién será su rival y qué tipo de lucha marcará su despedida.