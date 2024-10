El rival y título que persigue Brody King en AEW

En las últimas semanas, Brody King ha podido mostrarse de una manera diferente en AEW –durante su rivalidad con Darby Allin, quien lo derrotó en WrestleDream– y le gustaría seguir por ese camino y perseguir dos objetivos que tiene; sin olvidarse de la House of Black, donde realmente ha tenido sus mayores éxitos hasta ahora en la casa Élite.

► Samoa Joe y el Campeonato Mundial

«Esta hitoriacon Darby salió un poco de la nada cuando hizo ese desafío abierto y siento que pude expresarme de una manera diferente a como lo he hecho en los últimos años con House of Black. Pudiste ver un poco más detrás del telón y hubo un poco más de la vida personal de Brody King, incluso volviendo a salir con la chaqueta de camuflaje y la máscara facial. Me encantaría luchar contra Samoa Joe. Siempre ha sido la persona que he querido enfrentar desde el primer día en AEW. Fue alguien que vi al inicio de mi carrera de entrenamiento y desde entonces ha sido uno de mis luchadores favoritos. Simplemente enfrentarme a personas con las que no he luchado y ir a diferentes lugares para que experimenten lo que es mi estilo de lucha… esos son mis objetivos. Quiero ser campeón de peso pesado de AEW, eso sería realmente increíble algún día, pero no voy a obsesionarme con eso», comenta Brody en Wrestlesphere.

Samoa Joe, ex Campeón Mundial, está ausente trabajando, entre otros proyectos, suponemos, en la filmación de la segunda temporada de la serie ‘Twisted Metal’. Se desconoce cuando va a regresar. Mientras, el título está en manos de Jon Moxley. Podría ser interesante que se diera una colisión entre la House of Black y el Blackpool Combat Club.

