El rival que se ofrece para debut de MVP en UFC

Michael «Venom» Page está en el mercado, explorando la agencia libre en busca de quien pague más por retener sus servicios.

«MVP» tiene un récord de 21-2 en MMA, después de pasar del kickboxing, donde fue varias veces campeón del mundo. Comenzando su carrera profesional en MMA en 2014, Page se unió a Bellator MMA en 2014, y acumuló un récord invicto de 14-0 antes de enfrentarse a Douglas Lima en la ronda semifinal del gran prix del peso welter de Bellator en 2019.

Una derrota por KO ante Lima fue la primera de la carrera de Page, pero se recuperó, ganando una revancha y eventualmente desafiando a Logan Storley por el oro interino el año pasado – con la pelea terminando en una derrota por decisión dividida para Page. Volvió a la acción el pasado mes de marzo, ganando un TKO por patada en la pierna contra Goiti Yamauchi.

Page entró entonces en la agencia libre, y declaró recientemente que podría verse luchando dentro del octágono de la UFC. Con el fin de llegar allí, sin embargo, Page quiere un oponente top 5, dijo a MMA Mania.

«Quiero un Top 5, Top 10 como máximo. No siento que tenga que probarme a mí mismo de nuevo», dijo Page al sitio web. «Sólo quiero entrar ahí … y lo hemos visto con Michael Chandler. Fue allí, luchó contra un top 10 Dan Hooker, gran primera victoria para él que sólo le saltó a la lucha por el título. Esa es la ruta en la que me veo. No lo veo de ninguna otra manera. No necesito una pelea de calentamiento, y no es como si hubiera estado fuera del juego durante años. Ya estoy listo».

Shavkat Rakhmonov, peso welter de la UFC, no se encuentra entre los cinco primeros, pero ha reaccionado. El luchador kazajo ocupa actualmente el puesto 6 en la división de peso wélter según la clasificación oficial de la UFC, e iba a pelear en Noche UFC el 16 de septiembre. Sin embargo, su rival, Kelvin Gastelum, se retiró de la pelea, dejando el estatus de Rakhmonov en el aire.

«¿Qué tal el #6?«, escribió Rakhmonov (o quienquiera que dirija su cuenta de Twitter) el miércoles.

Al igual que Page, Shavkat Rakhmonov ha comenzado su carrera en las MMA invicto, y actualmente tiene un balance de 17-0. Viene de ganar por sumisión a un rival. Viene de ganar por sumisión a Geoff Neal en marzo.