El rival que le provocó miedo a Gaethje

Si hay algo por lo que Justin Gaethje, número 3 del ranking de peso ligero de la UFC, no es conocido es por mostrar miedo.



The Highlight” es famoso por hacer honor a su apodo, ofreciendo algunos de los espectáculos más violentos que jamás haya visto la UFC. A pesar de un respetable pedigrí de lucha colegial, Gaethje rara vez va por el derribo, en cambio, confía en su explosivo golpeo para hacer el trabajo. El 30 de marzo de 2019, “The Highlight” se enfrentó a Edson Barboza en UFC on ESPN 2.

A pesar de su actuación dominante, ‘The Highlight’ confirmó recientemente que tenía miedo de cara a su batalla con Barboza.

“Una de las pocas veces que he sentido miedo al entrar en una pelea fue contra Barboza. Verle golpear a la gente estaba en mi mente”.

Barboza ha cosechado 13 victorias por KO a lo largo de sus 14 años de carrera profesional en las artes marciales mixtas. Teniendo en cuenta su inmenso poder de KO, no es de extrañar que incluso un asesino como Gaethje haya sentido la presión antes de su enfrentamiento.

En cualquier caso, la ferocidad de Barboza no fue suficiente para salvarle de un golpeador igualmente poderoso hace cuatro años.Tras su victoria sobre Fiziev, Gaethje expresó su interés en una posible revancha con Dustin Poirier en un combate de aspirante número 1.