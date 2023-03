El rival que le dará los mayores problemas a Islam

Drew Dober espera conseguir en algún momento una oportunidad por el título del peso ligero, pero cree que hay otro luchador de primera fila en la división que supone el mayor desafío para Islam Makhachev.

Dober se reunió recientemente con Anthony Smith y Michael Bisping y se le preguntó si espera que el ganador de Oliveira vs. Dariush obtenga la próxima oportunidad en el peso ligero, lo que llevó al púgil de 34 años a dar algunas ideas interesantes sobre el posible próximo retador de Makhachev.

“Sí, creo que el ganador de esa pelea debería luchar por el cinturón”, dijo Dober. “No me gusta el estancamiento para las súper peleas y las peleas de dinero. Creo que deberíamos encontrar al mejor ’55er del mundo, y creo que es Beneil Dariush. Creo que Beneil va a ganar [la pelea de Oliveira], creo que va a sorprender a todos por la forma en que va a actuar. Y hombre, la pelea que quiero ver es Islam vs Beneil. Porque creo que Beneil le dará los mayores problemas a Islam“.

Dariush supondría una cara nueva en el panorama del título de peso ligero si se ganara la próxima oportunidad contra Makhachev, ya que el ruso ya derrotó a Oliveira para convertirse en campeón. Dober también se encuentra en una posición única para considerar cómo podría ser un posible enfrentamiento entre los dos luchadores, teniendo en cuenta que el púgil de 34 años ha sido sometido por ambos.

Al igual que Dober, Dariush ya ha estado en la UFC durante mucho tiempo, pero actualmente está en la mejor racha de su carrera que se remonta a 2018. “Benny” está montando una racha de ocho peleas ganadas, y más recientemente ganó una decisión unánime sobre Mateusz Gamrot en UFC 280.