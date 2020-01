El pasado domingo en Royal Rumble 2020, la afición que se congregó en el Minute Maid Park en Houston, Texas, estalló cuando se dio el retorno de Edge durante la batalla campal varonil, lo que significaba su regreso oficial a los encordados para disputar un nuevo combate. Al siguiente día, participó en un segmento que serviría como la primera piedra para preparar su lucha en WrestleMania 36, recibiendo una golpiza de Randy Orton, contra quien se presume que se enfrentará en el magno evento.

Cuando se vio forzado al retiro en el 2011, parecía que nunca más lo veríamos luchar, y durante más de ocho años no hubo cambios. Sin embargo, trabajó duro para poder regresar de algo que meses atrás era impensando. No es el primer caso, pero esperemos que no sea el último, considerando que la propia Paige ha recibido un rayo de esperanza en su intención de regresar al ring.

► El retorno de Edge no hará cambiar de parecer a Steve Austin

Mientras tanto, Stone Cold Steve Austin sigue siendo una de las superestrellas que los fanáticos quieren ver de vuelta en el ring. Sin embargo, el nativo de Texas no está interesado en regresar en absoluto.

En el último episodio de The Steve Austin Show, el ex Campeón WWE reveló que sus días en el ring han terminado y que no hay marcha atrás con ello.

«Con base en el regreso de Edge, básicamente me preguntas, ¿Consideraría hacer un regreso al ring? No. Lo que Edge está haciendo no tiene nada que ver conmigo. He terminado. Ya dije que he terminado»

«Cuando veo a un tipo cuya lesión en el cuello es similar a la mía o la cirugía de cuello en general, y que abandono el negocio cuando lo hizo hace nueve años y luego regresa, me parece: ‘Ok. Hombre, ten cuidado allá afuera, Porque no te he visto en acción’. Sabemos que es un negocio muy físico donde puedes lastimarte en cualquier momento, de cualquier manera. Puede ser muy peligroso. Así que por favor ten cuidado.»