El retiro de Sonoko Kato; adiós Dragón Azul

Luego de 30 años de feroces combates, llegó a su fin la carrera de la luchadora japonesa Sonoko Kato, con «Sonoko Kato Retirement ~ Final Blue Dragon«, una emotiva función celebrada en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Sonoko Kato Retirement ~ Final Blue Dragon»

Sonoko Kato, quien comenzó su carrera en GAEA JAPAN, tuvo su último evento en colaboración con OZ Academy.

En la función participaron muchas de las actuales estrellas de la escena femenina profesional japonesa; además acudieron como invitadas especiales, luchadoras legendarias.

En la primera lucha, Kato combatió con sus compañeras de OZ Academy y al término del evento, Mayumi Ozaki, la presidenta de la empresa, le entregó su centrificado de graduación.

El combate final fue un mano a mano contra Ryo Mizunami, rival nominada específicamente por Sonoko Kato. Ésta ingresó al ring portando su típica vestimenta blanca. En la primera fila se colocaron los retratos de sus difuntos padres, observando el último acto valiente de su hija. Lucha comenzó con ataques intensos y frontales; Kato realizó su característico Dragon Suplex y una guillotina desde lo alto de la esquina, mostrando gran habilidad. Para revertir estos castigos, Mizunami se aplicó a fondo, aplicando un Hot Limit, con el que logró llevar a su rival al toque de espaldas y la lucha llegó a su fin. Mizunami no pudo evitar el llanto.

Comenzó entonces la ceremonia de retiro, luchadoras y representantes de diversas empresas luchísticas japonesas comenzaron a subir al ring para presentar sus respetos a Sonoko Kato. Los retratos de los padres de Sonoko Kato se colocaron en un extremo del cuadrilátero.

Leyendas como Manami Toyota, Dynamite Kansai, Cutie Suzuki, Tatsuno Kiyo y KAORU, Kazumi Kikuta de BJW, con quien formó equipo en el combate de lámparas fluorescentes, y su oponente, Jun Kasai, también le presentaron ramos de flores junto con sus hijas. Compañeras como Ayako Hamada enviaron mensajes vía video que se transmitieron, mientras que los aficionados aplaudían.

Pero la sorpresa más grande del evento fue la aparición de las dos legensarias integrantes de Crush Gals (Lioness Asuka y Chigusa Nagayo), ellas fueron la inspiración para que Sonoko Kato decidiera convertirse en luchadora. Crush Gals leyeron una emotiva carta dedicada a la madre de la luchadora, mientras ella comenzó a llorar de emoción y les mostró su agradecimiento.

Enseguida sonó su canción, que ella misma cantó, y a continuación comezó la ceremonia de los 10 toques de gong, que pusieron punto final a 30 años de carrera profesional. La luchadoras invitadas ingresaron al ring, para cargar en hombros a Sonoko Kato, que de esta forma dijo adiós.

Los resultados completos son:

Sonoko Kato Produce «SONOKO KATO RETIREMENT ~ FINAL BLUE DRAGON», 23.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,500 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Mayumi Ozaki designated «Heel-Sonoko Kato»: Sonoko Kato, AKINO y Itsuki Aoki vencieron a Mayumi Ozaki, Saori Anou y Kakeru con Maya Yukihi (24:25) con un Horizontal Cradle de Kato sobre Kakeru.

2. Sonoko Kato 30th Anniversary 300,000 Yen Winner-Takes-All Rumble Irregular Battle Royal: Ram Kaichow venció a Shin Sonoko Kato (17:32). Orden de eliminación: Shin Meiko Satomura, Tsubasa Kuragaki, Kaori Yoneyama, Sayaka Toyota, ZONES , Yumiko Hotta, Jaguar Yokota , Rina Amikura , Mochi Natsumi , Momoka Hanazono, Sayaka Unagi, Kaho Kobayashi y Shin Sonoko Kato.

3. Special Eight Woan Tag Match ~ Gift for the Blue Dragon: Aja Kong, Chikayo Nagashima, Nagisa Nozaki y Hikaru Shida vencieron a Hiroyo Matsumoto, Rina Yamashita, VENY y Yuki Kamifuku (13:48) con un Backfist de Kong sobre Yamashita.

4. Sonoko Kato Retirement Match: Ryo Mizunami venció a Sonoko Kato (18:58) con la Hot Limit.