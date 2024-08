El retiro de John Cena: «No hay suficiente dinero»

Cuando el futuro miembro del Salón de la Fama de WWE y 16 veces Campeón Mundial «The Greatest of All Time» John Cena diga «adiós» lo hará para siempre. Al contrario que otras muchas Superestrellas a lo largo de los tiempos -«The Nature Boy» Ric Flair o «The Heartbreak Kid» Shawn Michals– no regresará dentro de unos años para tener un nuevo combate.

Embed from Getty Images

► El retiro de John Cena

«No hay ningún escritor de cheques con suficiente dinero para hacerme cambiar de opinión cuando me retire en diciembre«, comienza diciendo el veterano a Liam Crowley de ComicBook. «No quiero seguir por ego ni por ganancias económicas. He construido una relación de confianza y autenticidad con la WWE a lo largo de los años, y eso incluye tanto a las personas que piensan que apesto como a las que creen en mí. Saben que soy honesto y confiable. Lo digo en serio: cuando termine en diciembre, habré terminado. Será la última vez que me vean actuar en un ring.»

Embed from Getty Images

«Seguiré siendo parte de la familia WWE como embajador, y uno muy agradecido. Pero me verán usando esto (señalando el traje), no las muñequeras, los pantalones cortos, ni la gorra. Eso, en diciembre de 2025, se acaba, y por eso estamos poniendo tanto énfasis en esta gira de despedida. Realmente es la última vez que generaciones de abuelos, padres e hijos podrán reunirse al mismo tiempo. Los abuelos podrían decir: ‘No sabía de lucha libre, y mi hijo me arrastró aquí.’ Ese hijo ahora tiene hijos propios, y les gusta John Cena, y ahora su hijo sigue a Cody Rhodes. Quiero hacer algo especial, donde todos podamos reunirnos una última vez y repasar 25 años de recuerdos.»

¿Cuál te gustaría que fuera la lucha de retiro de John Cena?

Embed from Getty Images