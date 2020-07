Si echamos cuenta a la coyuntura actual de pandemia global, donde por ahora la mayoría de promociones independientes continúan en parada técnica, quizás podamos afirmar que WWE le hizo un favor a Drew Gulak. Aunque si por otra parte, vemos que AEW estaba interesada en hacerse con sus servicios cuando salió del Imperio McMahon el pasado abril, diríamos que esta empresa nunca hace algo a cambio de nada.

Y para tenerlo momentáneamente contento, Gulak recibió una oportunidad titular ayer por el Campeonato Intercontinental, ante el mismísimo AJ Styles. Pero claro, el ex-205 Live no está tan valorado como para arrebatarle el cetro secundario de SmackDown a "The Phenomenal". Sobre todo, teniendo en cuenta que se trataba de la primera defensa del veterano desde que porta dicho oro.

► Tras Undertaker, ¿ahora el retiro de AJ Styles?

Una vez concluyó la emisión de Friday Night SmackDown, Styles concedió unas palabras en exclusiva a WWE.com, que no dejaron de resultar curiosas.

«Este último combate con Gulak fue un accidente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo. Si hago lo que mejor sé hacer, que es entrar en ese ring y luchar, no me pueden derrotar. Mira, por eso estos tipos están envidiosos. Porque voy a tener este campeonato tanto tiempo como quiera, y planeo tenerlo... No sé hasta cuándo, quizás hasta que me retire, no lo sé, pero podría. ¿Sabes por qué? Todos saben por qué. No voy a responder. Bueno, vale, lo haré. Porque soy fenomenal, por eso, idiotas».

Con la relevancia que Styles se ha ganado dentro de la programación de WWE, parece cantado que defenderá el título Intercontinental en Extreme Rules 2020. Matt Riddle lo venció hace un par de semanas, y ahí habría un catalizador narrativo. Asimismo, los últimos acontecimientos vistos la pasada noche parecen llevar a que "The Original Bro" se enfrente a Styles.