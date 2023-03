El Resplandor es una de las películas de terror más aclamadas de todos los tiempos. Fue estrenada en 1980 con el genio Stanley Kubrick como guionista, junto a Diane Johnson -está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King- y director, y Jack Nicholson como protagonista, acompañado de Shelley Duvall y Danny Lloyd. La sinopsis es la siguiente: Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales.

> Nikki Cross, inspirada por El Resplandor

Incontables directores, actores, guionistas, han tomado esta obra como inspiración para las suyas propias. E incluso su influencia ha trascendido más allá del cine, llegando, por ejemplo, hasta Nikki Cross, la Superestrella de la WWE. La luchadora de Escocia habla de ello en su reciente entrevista con Fightful cuando le preguntan por sus inspiraciones para su personaje. Habla también de su propia trascendencia, y no cabe duda de que la ha tenido, pero no con el paso del tiempo. No podemos evitar pensar que en realidad fue en NXT cuando más destacó y que en el elenco principal, más allá de haber ganado el Campeonato Femenil Raw o el Campeonato Femenil de Parejas, no se ha consolidado.

“No sé si cuenta, pero Jack Nicholson en El Resplandor. No creo que eso cuente. ‘Aquí está Nikki’. Para mí, a lo largo de la historia, siempre ha habido cambios en las reglas del juego. Siempre ha habido gente que no tiene miedo de arriesgarse. Siempre ha habido gente dispuesta a hacer lo que sea. A veces lees eso y piensas: ‘ No hay rima ni razón para esto. Cero’. Pero creo que, Nikki Cross, es impulsiva, impredecible, salvaje. Es la Wild Card de la WWE. Así que me gusta pensar que Nikki Cross se destaca. Ella se destaca. Un día en los libros de historia de la lucha, escribiremos sobre Nikki“.

