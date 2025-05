El Renacer de TNA: Perspectivas desde dentro

Podría argumentarse que TNA Wrestling se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia en la actualidad en 2025. Pero no es necesario que se diga desde fuera de la compañía ya que contamos con declaraciones desde dentro de la misma de un comentarista y de una luchaora (y directora de la autoridad). Él habla para B4theBell y ella para Gabby AF.

► Tom Hannifan

«Sí, quiero decir, en este momento TNA Wrestling está en pleno auge. Hablábamos de esto hace un par de semanas. Estuvimos en algunos shows recientemente y dijimos, ‘La gente estuvo bien pero un poco callada esta noche’, y yo pensé, ‘¿Sabes qué? Nos estamos acostumbrando demasiado.’ Porque cuando empecé en la empresa, eras feliz si había 400 personas en la audiencia, y eso fue cuando era IMPACT Wrestling recién comenzando, y admito que fue un pequeño choque cultural para mí. Ahora hemos llegado al punto de que pusimos, creo, unas 4,000 personas en el edificio para Rebellion. Las entradas ya están a la venta para Slammiversary, que se celebra en Long Island, y aún no hemos anunciado un combate, y creo que revisé. Según WrestleTix, ya se han vendido unas 2,600 entradas, así que no tengo información interna, solo leo cosas en línea, pero está en un momento muy bueno, y hacer esto aquí en Irvine (California). Para mí, desde que me uní a la empresa y especialmente ahora, se siente mucho como la era NXT entre 2014 y 2016, donde tienes a esos tipos que no conoces del todo, pero estás familiarizado con ellos o los has oído en el circuito independiente, jóvenes o algo así, pero luego traes a Samoa Joe, Bobby Roode, Eric Young. Irónicamente, todos son chicos de TNA excepto Shinsuke Nakamura, y luego tienes la parte trasera con Sami Zayn y Kevin Owens, esos tipos. Así que creo que tenemos un buen equilibrio con, obviamente, los Hardys, Nic Nemeth, muchos que trabajaron en WWE en algún momento: Brian Myers, Moose, Eddie Edwards, Dirty Dango, J.D.C., como quieran llamarlo. Tenemos un gran grupo de veteranos y luego a todos esos chicos que, si no los conoces, deberías conocerlos, y quizás el acto más candente en la lucha libre ahora mismo sea Joe Hendry, y también hay grandes oportunidades para la división femenina ahora que Jordynne Grace está en NXT. Masha Slamovich lo ha hecho bien. Tessa Blanchard llegó en diciembre, creo, pero hay una gran oportunidad ahora mismo, así que para mí siempre se ha sentido como el NXT de 2014-2016, pero esa es solo mi opinión».

► Victoria Crawford

«Definitivamente estoy feliz. Esa es la conclusión. Esta es la primera vez que voy a otra compañía de lucha libre que tiene objetivos de expansión. Trato de no comparar manzanas con naranjas en cuanto a la cultura del vestuario, pero cuando se trata de: ¿el talento está feliz? ¿Mis amigos están felices? ¿Se comunican bien entre ellos? Creo que ese fue el objetivo principal que tuve al llegar. Todos están realmente felices. Es totalmente diferente. No sé si es por el calendario o por la energía. Estoy tratando de empaparme de eso porque sé que es la primera vez en un entorno diferente. Estoy tan acostumbrada a WWE. Eso también es una familia, quiero decir eso claramente. Hay algo en la emoción de cuando las cosas están a punto de arrancar que creo que todos compartimos. También estuve en WWE cuando todo apenas comenzaba, antes de que se creara FCW, cuando lo hacíamos en un almacén en eventos en vivo. La empresa no era pública. Tenía esa misma sensación de que la empresa está madurando y todos la estamos nutriendo hasta ese punto. Nosotros somos naturaleza, y el negocio no tiene naturaleza, tiene cultura. Eso es algo que me alegra haber experimentado para poder llevarlo a TNA, para que no tomemos estos golpes profesionales o la falta de campeonatos o el tiempo que toma llegar a ellos como algo personal, y así poder mantenernos fuertes en nuestra vida personal. Soy muy apasionada respecto a eso».