El Relicario: la plaza que marcó época en la Lucha Libre de Puebla será demolido

por
La Plaza de Toros El Relicario “Joselito Huerta”, inaugurada en 1988 y por décadas uno de los recintos más emblemáticos de Puebla, vive sus últimos días.Pronto será demolida para dar paso al Foro “Pensar en Grande”, un nuevo centro de espectáculos que promete darle un giro definitivo al histórico inmueble. Antes de su transformación, vale recordar su profunda relación con la lucha libre.

Un punto clave para la lucha libre durante décadas

Aunque El Relicario nació como una plaza taurina, también se convirtió en una de las sedes indispensables para la lucha libre en Puebla. Durante años albergó funciones multitudinarias, eventos de feria y grabaciones televisadas. AAA fue la empresa que con mayor frecuencia utilizó este espacio.

El último evento luchístico registrado en El Relicario ocurrió en mayo de 2024 en medio de la Feria de Puebla, con un cartel independiente que incluyó:

Antes de ese show, la última grabación televisada de AAA en el recinto fue en 2010 y presentó duelos como:

Una nueva etapa: llega el Foro “Pensar en Grande”

El gobernador Alejandro Armenta confirmó que El Relicario será demolido para dar paso a un recinto multifuncional con capacidad para 7,500 personas. El proyecto, impulsado por iniciativa privada, iniciará en diciembre de 2025 y busca concluir en mayo de 2026.

El nuevo Foro “Pensar en Grande” servirá como palenque, arena de lucha libre, lienzo charro techado y espacio para eventos artísticos y culturales.

37 años de historia llegan a su fin

Construido desde una estructura metálica proveniente de una plaza portátil y estrenado el 19 de noviembre de 1988, El Relicario fue por décadas un punto de encuentro para espectáculos taurinos, lucha libre y conciertos. Desde la prohibición de corridas de toros en 2016, el inmueble dejó de recibir actividad taurina.

Con su renovación, Puebla apuesta por un espacio moderno, pero se despide de un escenario donde generaciones vivieron funciones memorables, incluidas presentaciones históricas de AAA y de talentos independientes.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos