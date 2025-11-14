El Relicario: la plaza que marcó época en la Lucha Libre de Puebla será demolido

► Un punto clave para la lucha libre durante décadas

Aunque El Relicario nació como una plaza taurina, también se convirtió en una de las sedes indispensables para la lucha libre en Puebla. Durante años albergó funciones multitudinarias, eventos de feria y grabaciones televisadas. AAA fue la empresa que con mayor frecuencia utilizó este espacio.

El último evento luchístico registrado en El Relicario ocurrió en mayo de 2024 en medio de la Feria de Puebla, con un cartel independiente que incluyó:

Antes de ese show, la última grabación televisada de AAA en el recinto fue en 2010 y presentó duelos como:

Oficialmente, la Plaza de Toros ‘El Relicario’ dejará de ser un espacio dedicado a la tauromaquia, pues ahora lo convertirán en un centro de espectáculos#Puebla https://t.co/JblKxuulJT — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) November 13, 2025

► Una nueva etapa: llega el Foro “Pensar en Grande”

El gobernador Alejandro Armenta confirmó que El Relicario será demolido para dar paso a un recinto multifuncional con capacidad para 7,500 personas. El proyecto, impulsado por iniciativa privada, iniciará en diciembre de 2025 y busca concluir en mayo de 2026.

El nuevo Foro “Pensar en Grande” servirá como palenque, arena de lucha libre, lienzo charro techado y espacio para eventos artísticos y culturales.

► 37 años de historia llegan a su fin

Construido desde una estructura metálica proveniente de una plaza portátil y estrenado el 19 de noviembre de 1988, El Relicario fue por décadas un punto de encuentro para espectáculos taurinos, lucha libre y conciertos. Desde la prohibición de corridas de toros en 2016, el inmueble dejó de recibir actividad taurina.

Con su renovación, Puebla apuesta por un espacio moderno, pero se despide de un escenario donde generaciones vivieron funciones memorables, incluidas presentaciones históricas de AAA y de talentos independientes.