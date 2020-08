¿El reinado de The Miz como Campeón WWE duró más tiempo de lo previsto?

En las últimas semanas en SmackDown, The Miz y John Morrison han deambulado, desde el punto de vista, ya que si bien aparecen regularmente y con el segmento de Miz TV siguen siendo entretenidos, no han tenido una rivalidad de consideración desde que perdieron el Campeonato de Parejas SmackDown a manos de The New Day.

Sin embargo, fuera de la programación regular de WWE se puede decir que a The Miz le está yendo bien, ya que es anfitrión de la nueva serie de televisión Cannonball, que es transmitida por USA Network todos los jueves por la noche.

► El reinado de The Miz como Campeón WWE

Mientras hacía una sesión de preguntas y respuestas esta noche con los fanáticos en su cuenta de Twitter utilizando el hashtag Cannonball, The Miz habló sobre su único reinado con el Campeonato WWE.

Un fanático se preguntó por qué el reinado del título de Miz no duró mucho más, lo que el A-Lister reveló que fue más largo de lo que la mayoría de los fanáticos de la WWE pensaron que sería.

It was a lot longer than 99% of you thought it would be. Hahaha. https://t.co/ILv1XjMB31 — The Miz (@mikethemiz) August 6, 2020

- "¿Por qué tu reinado como Campeón WWE no duró mucho más en el 2011? #Cannonball - "Fue mucho más largo de lo que el 99% de ustedes pensaron que sería. Jajaja".

Recordemos que The Miz se convirtió en el Campeón WWE en la edición del 22 de noviembre de 2010 de Monday Night Raw luego de que Randy Orton defendió con éxito el título contra Wade Barrett, y pudo cobrar su contrato de Money in the Bank para arrebatarle el título a Orton.

El reinado del A-Lister como Campeón WWE duró 160 días, e incluyó una defensa titular exitosa en WrestleMania 27 contra John Cena. Sin embargo, The Miz perdería su título contra el propio Cena en una Triple amenaza dentro de una jaula de acero, en la cual también estuvo presente su actual compañero de equipo, John Morrison.

