AJ Styles ha vuelto a la programación de la WWE después de muchos meses apartado por una lesión y luchará por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo contra Seth Rollins en Night of Champions. Recordemos que el Phenomenal One fue Campeón WWE en dos ocasiones, así como Campeón de Estados Unidos en tres, Campeón Intercontinental y Campeón de Parejas Raw. Siempre ha estado en lo más alto, tanto en esta compañía como en IMPACT, ROH o NJPW, y considera que ya es hora de volver a por el cinturón máximo, como señala en Inside The Ropes.

> AJ Styles volvió a por el título mundial de WWE

“Siento lo mismo que tú. Ya es hora de que regrese a la disputa del título de peso completo. Desafortunadamente, me enfrento a Seth Rollins, quien probablemente sea uno de los mejores. Dije hace mucho tiempo que iba a ser genial, y nada ha cambiado. Sigue siendo uno de los mejores, no hay duda al respecto, así que veremos qué sucede”.

El fenomenal valora también el haber tenido dos combates en su regreso a los rings en SmackDown:

“Oh, vas a estar en dos combates tu primera vez en el ring con WWE. Oh, eso es genial, porque ahí es donde quería estar. ¿Quién sabe dónde está mi cardio en este momento? Es un poco preocupante, pero lo logré, y ahora mi primer gran combate en la WWE será contra Seth Rollins en Jeddah. Así que sí, sin presión”.

¿Crees que AJ Styles ganará en Night of Champions?