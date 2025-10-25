El Regreso del Demonio: Nuevo cómic de Blue Demon Jr.

Por Everardo Ferrer

Blue Demon Jr. Ha tenido un paso importante por el mundo del cómic, desde su aparición como personaje invitado en títulos como Sensacional de Luchas, Máscaras en Acción o Ídolos de la Lucha Libre, hasta llegar a ser la figura estelar en sus propios cómics, publicados por ¡Ka-Boom! Estudio o la Fundación Gerardo Alfaro, ambos de gran calidad. Ahora, El Hijo del Demonio Azul regresa en una nueva aventura gráfica, apoyado por un talentoso equipo creativo, cobijado por una nueva casa editorial y respaldado por una importante cadena de tiendas.

Desde hace tiempo se ha estado manejando este regreso y, de hecho, una de las últimas ideas para traer de vuelta al Demonio a las viñetas, era que formara parte de un plan cinematográfico que estuviera de alguna manera ligado a una serie de cómics, Raúl Valdés se uniría a este proyecto como artista. El plan no fructificó, pero Valdés no quitaría el dedo del renglón y llevaría la parte del cómic a otro puerto, dando como resultado el título que hoy tenemos en nuestras manos.

Raúl Valdés es un artista que ha destacado en el cómic internacional trabajando con personajes como El Hombre Araña o Los Hombres-X para Marvel, y llevando la parte gráfica del evento Batman: El Mundo, representando a México en una antología mundial publicada por DC. En el ámbito luchístico, sería responsable del arte de Canek Jr. El Cómic, título que haría bastante ruido en su momento, debido a su calidad, tanto argumental como gráfica.

Para la realización de este cómic, Rulo se une a Óscar Amador, guionista con el cual ha trabajado en proyectos como Linving With Shine o Dermo Squad, quien enfrenta todo un reto, pues no es lo mismo escribir cómics de humor o corporativos, que historias que mezclen la novela policiaca con el horror. De igual forma, Giobany Arévalo, experimentado editor que sostuviera las riendas de Marvel y DC en México, en su paso por Smash, desafía la realidad al afrontar el reto de realizar un cómic desde cero, algo muy distinto a trabajar con licencias de un producto que ya está hecho. Los tres integran un nuevo sello editorial llamado La Llorona Cómics, y Blue Demon Jr. Viene a representar su bautismo de fuego.