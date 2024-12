El regreso de Toni Storm eleva los ratings de AEW

Toni Storm está protagonizando uno de los mejores trabajos de personaje vistos nunca en AEW. Tras su brillante versión «Timeless», que acabó derrocada por obra y gracia de Mariah May en All In 2024, la neozelandesa reapareció por la casa Élite el pasado miércoles bajo su caracterización tradicional, sorprendiendo a la máxima monarca.

Pero lo realmente insólito es que Storm no parece recordar nada de todo lo sucedido anteriormente en AEW. De hecho, ha vuelto a anunciarse como «All Elite» y presentándose a varias figuras de la empresa, como Tony Schiavone y Thunder Rosa. Todo, con un redebut (o debut, a su juicio) competitivo muy controversial, por darse en Rampage, tercer programa en discordia de AEW.

Según Bryan Alvarez, una decisión tomada por Tony Khan que generó bastante revuelo tras bambalinas de AEW.

«¿Sabes cuántas personas hablé ayer en AEW, y cada una de ellas… ‘asombradas’ quizá no sea la palabra adecuada… ‘horrorizadas’ de que el regreso de Toni Storm sea en Rampage?». «Te juro que esto es cierto. Podrías haber tenido a 200 personas haciendo fila afuera de la puerta de Tony Khan anoche, y una por una, esas 200 personas podrían haber entrado y dicho: ‘Esta idea es estúpida’, ¿y quieres saber qué habría pasado al final de la noche? Él lo habría hecho de todos modos, porque eso es lo que pasa. La gente discute cosas con él todas las semanas, y al final del día, él hace lo que quiere».

► Una tormenta en Rampage

Ahora conocemos los datos de audiencia cosechados por Rampage, y ya fuese debido a la expectación hacia este lynchiano regreso de Toni Storm o a en parte consecuencia de las citadas declaraciones de Bryan Alvarez, el show dobló su rating (0.08) respecto al de la semana anterior (0.04), su mayor cifra desde el episodio del 22 de noviembre. Además, consiguió congregar a una media de 279 mil espectadores, 102 mil más que la edición del 6 de diciembre. La lucha de Storm contra Harley Cameron y el estelar marcaron el pico de audiencia de la noche. Todo, apunte creo revelador, sin un solo combate programado del Continental Classic.

Storm también compitió 24 horas después en Collision, si bien los números del sábado no experimentaron ninguna subida, sino que cayeron respecto al capítulo previo, en buena parte por competir de tú a tú bajo la misma franja horaria con Saturday Night’s Main Event de WWE, amén de con un par de acontecimientos deportivos.

En cualquier caso, buena noticia la acogida que parece estar teniendo el particular redebut de Storm, que veremos si se confirma con el transcurrir de las semanas.