Durante meses se viene hablando de si The Rock va a luchar en WrestleMana 39. Y en Royal Rumble 2023. Todavía, nada es oficial. La pregunta ahora es si la vuelta de Vince McMahon ha cambiado lo que sea que está pasando en ese sentido. Dave Meltzer informa de ello en Wrestling Observer Radio.

► The Rock, WrestleMania 39, Vince McMahon

“Lo básico es que Dwayne Johnson hará lo que tenga tiempo para hacer. Si tiene tiempo, lo de Vince no tendrá ningún impacto. Lo hará si siente que puede hacerlo bien y tiene tiempo para entrenar para ello. Que no puede debido a la XFL.

“Lo de Vince no tendrá impacto. Una venta a Arabia Saudita es una historia diferente, pero eso no sucederá antes de WrestleMania de todos modos, lo más probable. El regreso de Vince, ¿va a afectar a John Cena? ¿Va a afectar a The Rock? No, van a hacer lo que iban a hacer antes.

“Esperan a John Cena en WrestleMania, y en lo que respecta a The Rock, solo depende de su agenda. Diría que estamos dentro de dos semanas de un sí o un no en eso, porque tienen que tener su respuesta en Royal Rumble porque tienen que saber qué hacer en el Rumble.

“No sé cuál es su respuesta. Miro el calendario, tiene que promover esta XFL, no sé si él haciendo WrestleMania promueve la XFL.

“Pero si tiene tiempo para ponerse en forma para el combate y entrenar para el combate, lo hará, y si no lo hace, no creo que vaya allí para estar fuera de forma y tener un mal combate“.

