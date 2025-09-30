Tras semanas de intensas confrontaciones, Jimmy Uso y Jey Uso decidieron dar un paso más en su rivalidad con Bron Breakker y

Bronson Reed, integrantes The Vision, en un combate tipo Tornado.

Ambos equipos no tardaron en encender el ambiente con ataques simultáneos y acción dentro y fuera del ring, bajo la mirada de

Paul Heyman.

El inicio favoreció a los samoanos, quienes atacaron antes de la campana y dominaron en conjunto. Sin embargo, la fuerza de Reed y la intensidad de Breakker cambiaron el ritmo del combate, castigando duramente a

Jey en desventaja numérica. La brutalidad se elevó cuando Breakker destrozó la mesa de comentaristas con un ataque sobre Jimmy.

► El regreso de Roman Reigns

Cuando parecía que The Vision tenía todo bajo control, el regreso de

Roman Reigns cambió el destino del combate. “El Jefe Tribal” apareció con una silla metálica, atacando con furia a sus rivales y despejando el ring.

La intervención permitió que The Usos retomaran el control y ejecutaran un doble Uso Splash para asegurar la victoria.

Tras la lucha, Reigns continuó castigando a Reed y tuvo un momento de tensión con Jey, a quien motivó a “acabar con todos”, reforzando así el lazo familiar. Mientras tanto, Jimmy observó en silencio, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de la familia samoana.

¿Qué pasará ahora con Roman Reigns y los Uso?

El reencuentro de The Bloodline está en el aire, pues faltará ver su los Uso deciden unirse nuevamente a Roman Reings, algo que han estado haciendo recientemente. Además, The Vision no se quedará con los brazos cruzados tras esta intromisión.