Con lo que se anunció este lunes durante Raw, el escenario de un regreso de CM Punk a WWE en Survivor Series: WarGames 2023 queda tumbado. Aunque seguramente, y echando un vistazo a las redes sociales, la expectación no se disipe.

Al menos, WWE luce honesta y deja claro que la figura que veremos de retorno el sábado será la de Randy Orton, en un movimiento que si bien se intuyó de antemano, fue extraño, porque «The Viper» evitó hacer acto de presencia en Raw.

Como quinto miembro del equipo de técnicos de la lucha WarGames varonil, Orton hará equipo con Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn y Jey Uso para ir contra The Judgment Day (Finn Bálor, Damian Priest, Dominik Mysterio y JD McDonagh). Presumiblemente, «The Viper» volverá ocupando puestos estelares.

► Un Raw a prueba de bombas

Y para los detractores de CM Punk que aplauden lo hecho por WWE, ahora comparto un dato que podrían emplear de argumento para validar la vuelta de Randy Orton. O quizás no.

Monday Night Raw cosechó este lunes una media de casi un millón y medio de espectadores y un rating del 0.49 bajo la franja 18-49. Cifra muy positiva teniendo en cuenta que compitió contra uno de los partidos de la NFL más vistos en los últimos años (Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs).

¿Tuvo algo que ver Randy Orton en ello? Tal vez sí. Junto a la candencia per se del producto actual de WWE, esta sugirió la revelación del anuncio al final del show; tercera hora habitualmente poco sustanciosa para la empresa en cuanto a televidentes.

Pero claro, no podemos determinar hasta qué punto fue Orton y no CM Punk el motivante de tal interés por el episodio, cuando la propia WWE estuvo jugando varias semanas con la llegada del «Best in the World» mediante presuntos «easter eggs» antes de Survivor Series: WarGames (evento, recordemos, a celebrarse sobre el área de Chicago).

Como dije, los deseos de los seguidores de Punk no se verán aplacados, por muchos reportes que conozcan. Únicamente, cuando el ex Campeón Mundial AEW defina su devenir competitivo, cesará el runrún.