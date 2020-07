Así fue el regreso de Heath Slater en Raw, ¿para despedirse?

Como ya lo habíamos adelantado aquí en SÚPER LUCHAS en horas de la tarde, la exSuperestrella de WWE, Heath Slater, regresó y estuvo involucrado en un segmento con Drew McIntyre, su antiguo compañero de equipo en 3MB. Y ya les reportábamos que su aparición era posible porque técnica y legalmente, su contrato con WWE solamente terminará el 15 de julio.

► Regreso de Heath Slater causa conmoción en redes sociales

El show de Raw empezó con el Campeón WWE, Drew McIntyre, hablando de su lucha en e PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 en contra de Dolph Ziggler y cómo estaba le había permitido a Ziggler que eligiera la estipulación de su combate. Ziggler apareció y no reveló realmente la estipulación, diciendo que era un secreto.

Luego de uno par de minutos de discusión, Ziggler dice que McIntyre ha apuñalado a la gente por la espalda y luego se ha olvidado de ellos, como alguien que traía esta noche. Allí salió Heath Slater y los comentaristas en inglés dejaron claro que Slater había sido despedido recientemente.

Slater entra al ring y le dice a Drew que lo conoce hace más de una década y por ende lo conoce más que cualqueir otra persona. Dijo que lloró cuando derrotó a Brock Lesnar en WrestleMania 36, la primera vez que sus hijos lo vieron llorar. Que estaba emocionado por Drew, porque era su hermano, a quien buscaba a cada nada para ayudarlo cuando años antes había sido despedido de WWE, pero que cuando regresó a la empresa, dejó de hablarle.

Slater luego recordó las palabras de Drew en The Bump en donde, tras llorar, dijo que quería una lucha contra Slater por el Campeonato WWE... y a los pocos días entró a la fila de desempleo. Luego, Slater empujó a Drew, y lo abofeteó. Drew al principio no se molestó pero con la bofetada le dio la lucha que Slater tanto quería.

La lucha duró tan solo 24 segundos, tiempo en el que hubo la Claymore Kick y luego el conteo de 3. Luego, Dolph se enojó con Slater y este lo golpeó. A final, Drew ayudó a Slater y se abrazaron.

Su futuro parece ser volver a hacer equipo con Rhino, pero ahora en Impact Wrestling.