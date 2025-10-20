El regreso de CM Punk a WWE y el despido de Gallus

Wolfgang, Mark Coffey y Joe Coffey formaban el trío Gallus en WWE y tuvieron mucho éxito en NXT y NXT UK pero nunca ascendieron al roster principal antes de ser despedidos en mayo. Aunque al parecer sí existía un plan para ello, el cual se fue por tierra con el regreso de CM Punk a la compañía. Esto y otras cuestiones las comenta el primero de los tres luchadores en una reciente entrevista.

► En palabras de Wolfgang

Tiempo en la WWE

«Empezamos en 2002 entrenando, y en 2003 tuve mi primer combate. Cuando llegué a WWE alrededor de 2010, ellos ya nos consideraban preparados. Estábamos listos para el roster principal desde el primer momento. Sabíamos que íbamos a llegar, pero las cosas se retrasaron, y cuando llegó el momento, ya no nos necesitaban. El plan era que nos unieramos a Drew McIntyre, pero luego apareció CM Punk y todo se pospuso. Nunca consideraron otras opciones.

«Amé mi tiempo allí. Viví en Florida dos años y medio, trabajé de cerca con ellos. Me siento muy privilegiado. Esto es mi pan de cada día, donde empecé. Llevamos este proyecto de nada a 6,500 personas en el Hydro, y estoy de vuelta para intentar hacer eso de nuevo y ayudar a que el nuevo talento crezca tanto como podamos.»

La lucha libre en Reino Unido

«Ese era un tiempo increíble, desde el SECC hasta el Hydro. Había un gran entusiasmo mundial sobre lo que estábamos haciendo. Yo había estado en shows independientes con muchos de ellos, y vernos pasar de eso a llenar grandes arenas fue increíble. La WWE tuvo que tomar nota, tuvieron que crear su marca WWE UK, NXT UK, por todo el ruido que hicimos. Antes no había camino, ahora hay un camino para los talentos.»

«Creo que la lucha libre es más popular ahora que nunca desde que empecé en 2002. Hay un gran público, hay talento, solo necesitamos llegar a ellos, mostrar que seguimos aquí. Hay una audiencia que pide un buen producto de lucha profesional, y creo que es fácil de lograr: el deporte está allí, el talento está allí, hay una nueva generación de talentos que parecen estrellas. Solo necesitamos que la gente venga.»

Las nuevas generaciones

«Veo la chispa en los ojos de los chicos con los que trabajo ahora, como Joe Henry o Lionheart. Esta nueva generación tiene tanto potencial como nosotros, si no más. Es un deporte en equipo: queremos elevarnos unos a otros. Quiero verlos mejorar, superar lo que hicimos nosotros y volver a llenar grandes arenas como antes. Creo que se puede lograr.»

«Incluso cuando empecé, aprendí que debes ser el cambio que quieres ver en la industria. Aprendí mucho en WWE y ahora regreso y comparto ese conocimiento con los talentos más jóvenes. Eso mejora la experiencia de todos los que vienen después y es solo positivo para la industria.»

Planes de futuro

«Me encantaría ir a Japón, hacer ruido allí. No importa para qué empresa. Me gustaría ir con Mark Coffey como equipo y mezclarnos con algunos de los chicos de allí, como los Good Brothers. Hay mucho que podríamos aprender de ellos. Hay credibilidad; creo que podríamos enfrentarnos y vencerlos. Ese es el plan.»

«Es extraño que WWE no tuviera planes para nosotros y aun así no nos mantuvieran alrededor. En la división de parejas éramos claros: estábamos listos y éramos capaces, pero simplemente no fue considerado.»

«Todo es cuestión de tiempo. Llegará nuestro momento. Solo puedo decir en nombre de todos en Gran Bretaña: gracias por lo que haces por la industria. Realmente se aprecia.»

