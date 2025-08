Como bien tituló mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, el retorno este pasado domingo de Brock Lesnar en el epílogo de SummerSlam sacudió no sólo a John Cena (literalmente, pues recibió un F-5), sino a toda WWE. Y yendo más allá, a buena parte de la comunidad luchística.

Este pasado febrero, Lesnar fue mencionado explícitamente en la enmienda de la demanda interpuesta por Janel Grant. Según esta exempleada de WWE, Vince McMahon intentó incluirla en las negociaciones de la renovación de Lesnar ofreciéndola como objeto sexual e instándola a enviar al luchador contenido sexual explícito de sí misma. «The Conqueror», sin embargo, no consta como acusado en dicha demanda, detalle legal al que tal vez se acoge WWE para justificar su retorno.

Bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló algunos entresijos de esta polémica decisión creativa.

«La versión corta de esto es que hace cuatro semanas WWE le dio el permiso legar para volver. En cuanto al motivo, no lo sé . Obviamente, todo está relacionado con la demanda de Janel Grant. O bien confían en que las cosas irán a arbitraje y en que Lesnar no sea un factor en ese punto, o bien están cerca de llegar a un acuerdo y en ese punto Lesnar ya no sea un factor, o bien alguien cambió de opinión».

Ayer, durante Monday Night Raw, Michael Cole compartió unas informaciones que lucieron muy oportunas.

Y sin mayor demora, el representante legal de Janel Grant emitió el siguiente comunicado recogido por los principales medios estadounidenses.

WWE, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Seguiremos informando sobre cualquier posible novedad aquí en SUPERLUCHAS.

