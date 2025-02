El réferi Barb Sasaki está activo en una amplia gama de roles de lucha libre profesional, principalmente con Stardom y Big Japan Pro Wrestling.

► Barb Sasaki celebrará 25 años de carrera con una gran función

Barb Sasaki celebrará el 25 aniversario de su debut como réferi el 10 de marzo con un espectáculo bajo su producción, al que ha denominado «Crazy Fest» en el Tokyo Korakuen Hall.

La función contará con la participación de varios invitados, entre las grandes estrellas de la lucha libre profesional japonesa. Todas las luchas se regirán bajo reglas especiales.

Entre las empresas que enviarán talento a esta celebración están: NJPW, BJW, DDT, 666, Dove Pro, FREEDOMS, Stardom, BASARA, 2AW y GLEAT.

Hasta el momento se ha confirmado la participación de 16 luchadores, quienes son:

Jun Kasai (Freedoms)

Masashi Takeda (Independiente)

Hideyoshi Kamitani (BJW)

Rina Yamashita (Independiente)

Toru Sugiura (Freedoms)

Tomoaki Honma (NJPW)

Suzu Suzuki (Stardom)

Yuko Miyamoto (666)

Shuji Ishikawa (Independiente)

Mayu Iwatani (Stardom)

Daisuke Sasaki (DDT)

Starlight Kid (Stardom)

El Desperado (NJPW)

Violento Jack (Freedoms)

Daiju Wakamatsu (2AW)

Takashi Sasaki (Freedoms)

Y ya quedaron definidos dos encuentros, por lo que el cartel parcial va como sigue:

Barb Sasaki refeering life 25th Anniversary – «Crazy Fest», 10.03.2025

Tokyo Korakuen Hall

-. No DQ rules TLC Match: Suzu Suzuki vs. Rina Yamashita.

-. Fluorescent Light & Glass + «X»TREME Death Match 3WAY: Jun Kasai vs. El Desperado vs. Masashi Takeda.