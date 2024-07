Se cumplieron las previsiones que señalaban la participación de varios talentos de WWE NXT sobre Slammiversary. En forma de lucha de tercias, y anunciado de antemano, No Quarter Catch Crew enfrentaron a The Rascalz, equipo que Wes Lee completó.

Pero Jordynne Grace quiso engordar el «hype» con estas declaraciones 48 horas antes del evento.

Y con todo, no hubo importantes sorpresas más allá del cartel estipulado. Únicamente, las implicaciones de Hammerstone —si bien este tiene contrato con TNA— y Earl Hebner, figura clave en la conquista del Campeonato de la División X por parte de Mike Bailey.

Cconociendo cómo se las gasta buena parte de la comunidad luchística de internet, era cuestión de tiempo para que Jordynne Grace fuese criticada por sugerir sorpresas que finalmente no se dieron en Slammiversary. Y han tardado poco, con cierto reproche ante el que la Campeona Mundial Knockouts ha querido responder así.

Never said this, but do apologize for the lack of surprise – could have never predicted a global tech outage cancelling thousands of flights. Several wrestlers, including my husband, could not make it.

I regret trying to hype the show with that statement, sorry guys! 🫠😬 https://t.co/MwNk90CRaw

— Jordynne Grace (@JordynneGrace) July 21, 2024