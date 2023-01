El real ‘BMF’ según Gilbert Burns

Gilbert Burns se enfrentará a Neil Magny en el UFC 283 el 21 de enero en Brasil, su país natal. Durinho» viene de una dura derrota ante la superestrella en ciernes Khamzat Chimaev y espera recuperarse bien ante un rival formidable como Magny.

La «Sensación Haitiana» tiene un currículum que rivaliza con el de cualquiera en las MMA de hoy en día, ya que Magny ha luchado contra leyendas, promesas y todos los demás. Su disposición a luchar contra cualquiera ha llevado a su próximo rival a afirmar que Magny debería ostentar el título BMF.

El título, que significa «Baddest Motherf****r», se inventó para la pelea entre Nate Diaz y Jorge Masvidal en el UFC 244. Pero el cinturón se ha convertido en sinónimo de la mejor pelea del mundo. Pero el cinturón se ha convertido en sinónimo de cualquier luchador que los aficionados y compañeros de lucha crean que se lo merece.

Gilbert Burns fue entrevistado recientemente por Michael Bisping en su podcast Believe You Me. Durante el programa, ‘Durinho’ elogió la mentalidad de Magny y dijo lo siguiente:

«El tipo pelea con cualquiera. Él es otro, él es el que debería tener ese título BMF. Porque a él no le importa. Es una cosa que yo quiero tener y que no tengo, que respeto que él tenga. Pelea, si pierde no le importa una m**da, un par de meses después está peleando de nuevo».