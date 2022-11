El rating de SmackDown recibe gran impulso

WWE presentó otro episodio mas de Friday Night SmackDown. En esta ocasión el show contó con un combate entre The New Day contra The Usos por el Campeonato de Parejas.

Las luchas que se dieron en Friday Night SmackDown fueron las siguientes:

CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE: The Usos retuvieron ante The New Day (***) COPA MUNDIAL SMACKDOWN, PRIMERA FASE: Santos Escobar venció a Shinsuke Nakamura (**) RETADORA #1 AL CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN: Shotzi venció a Liv Morgan, Sonya Deville, Raquel Rodríguez, Lacey Evans y Xia Li (**) COPA MUNDIAL SMACKDOWN, PRIMERA FASE: Braun Strowman venció a Jinder Mahal (*)

► SmackDown ocupo el primer lugar la noche del viernes

Friday Night Smackdown en FOX atrajo un rating preliminar de 2 millones 115 mil espectadores, esta por encima de los 1 millón 970 mil televidentes de la semana pasada. El programa obtuvo un rating de 0.50 en el grupo demográfico 18-49.

Primera hora: 2 millones 134 mil espectadores

Segunda hora: 2 millones 095 mil espectadores

El Raw del lunes atrajo una rating de 1 millón 593 mil espectadores, Como siempre, SmackDown supera a Raw a pesar de tener una hora menos de duración.