El rating de Raw decae pese a no terner competencia

WWE Raw tuvo un cierre de año 2019 con números decentes. El 2020 no empezó tan mal, pese a que debió obtener mejor rating dado que no tenía competencia deportiva importante el pasado lunes.

Las luchas presentadas fueron:

1- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Andrade retuvo ante Rey Mysterio

2- CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

he Viking Raiders retuvieron ante The Street Profits y The O.C.

3- Erick Rowan venció a luchador local

4- AJ Styles venció a Akita Tozawa

5- Charlotte Flair vs. Sarah Logan: sin ganadora

6- Drew McIntyre venció a No Way José

7- Aleister Black venció a Shelton Benjamin

8- Kevin Owens, Samoa Joe y Big Show vencieron por descalificación a Seth Rollins y AOP

► Rating WWE Raw 30 de diciembre 2019

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 385 mil espectadores, con un rating de 0.74. Esto es un 2,2% menos que los 2 millones 439 mil espectadores de la semana pasada para el episodio final de 2019, que presentó la boda de Lana y Bobby Lashley en el evento principal.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 550 mil (2 millones 525 mil la semana pasada).

(2 millones 525 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 409 mil (2 millones 464 mil la semana pasada).

(2 millones 464 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 millones 195 mil (2 millones 328 mil la semana pasada).

Raw fue el número 7 por la noche en audiencia por cable, detrás de Hannity, Tucker Carlson Tonight, The Ingraham Angle, Special Report, The Five, The Story y Rachel Maddow. RAW superó al Cable Top 150. Esta es la primera vez que Raw ocupa el puesto numero 1 en ese rating clave desde el episodio posterior al SummerSlam, ya que no hubo competencia de la NFL, MLB o el fútbol universitario esta semana.