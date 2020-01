En las últimas semanas, Kevin Owens ha estado involucrado en una rivalidad con Seth Rollins, quien atacó a Owens a principios de diciembre y se volvió rudo al alinearse con el dúo de AOP Akam y Rezar. El lunes pasado en Raw, vimos como Samoa Joe apareció para salvarlo de una nueva paliza por parte del trío, confirmándose luego la alianza entre Owens y Joe en un segmento tras bastidores.

Como ya es costumbre en este nuevo año, las superestrellas de la WWE comparten sus celebraciones de Año Nuevo en las redes sociales, destacándose incluso el reciente compromiso entre Andrade y Charlotte Flair.

Kevin Owens no se quiso quedar atrás, y ha decidido compartirnos su publicación de año nuevo luego de que el reloj marcara la medianoche en Canadá, donde se vio involucrado en un extraño accidente que «lo lastimó mucho».

2020 just started off strong for me.

I shot myself in the balls with a confetti popper because I was holding it upside down.

It hurt. A lot.

My wife put it on Instagram.

It’s all uphill from here, I’d say!

Happy New Year!

— Kevin (@FightOwensFight) January 1, 2020