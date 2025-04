El rapero Master P visitará el próximo AEW Dynamite

Lejos de lo que pueda parecer a los más nuevos en alguna de las dos industrias, existe una notable conexión entre la lucha libre profesional y el rap. Sin ir más lejos, el evento más grande que la primera ha visto este año, WWE WrestleMania 41, contó con la presencia en su lucha más destacada, la estelar de la noche dos (John Cena vs. Cody Rhodes en disputa del Campeonato Indiscutible) con el famosísimo y multipremiado Travis Scott.

Embed from Getty Images

Y ese es solo uno de los muchos ejemplos que podemos citar si miramos hacia el pasado. Pero atendamos ahora al futuro para conocer que el músico perteneciente al mismo género Master P estará visitando All Elite Wrestling durante el episodio de Dynamite de esta semana, el cual va a realizarse en su ciudad natal, Orlando; concretamente, en la Lakefront Arena en la ciudad del Estado de Luisiana.

Tomorrow night @aew is in New Orleans, and I’ll be in the house for all the action Wednesday Night #AEWDynamite comes to @LakefrontArena, home of #NOLAsTeam and @PrivateersHoops

— MASTER P (@MasterPMiller) April 23, 2025