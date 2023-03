El rapero Action Bronson habla de su debut en AEW

Action Bronson hizo su debut en AEW durante el Rampage del 24 de septiembre de 2022. No tenía experiencia previa ni ha tenido más desde entonces. Para quienes no lo conozcan, es un reconocido rapero estadounidense que también se ha dado a conocer en otras industrias, como los programas de televisión. En la que fue su primera vez en la lucha libre profesional, unió fuerzas a Hook para vencer a Matt Menard y Angelo Parker. Por ello le preguntaron recientemente en GQ.

Flushing Queens Stampede by @ActionBronson! Tune in to #AEWRampage Grand Slam on @tntdrama right now! pic.twitter.com/2oB6j3WTFh — All Elite Wrestling (@AEW) September 24, 2022

> El debut de Action Bronson en AEW

“Debuté con mi propio calzado, en el Arthur Ashe Stadium en Flushing, el maldito Queens, frente a 20.000 [personas]. He hecho muchas locuras y a veces es difícil articular lo que he hecho y realmente no lo sé. Me gusta hablar de eso, pero esto fue j*didamente loco. He estado viendo lucha durante toda mi vida. Recibí la llamada de la leyenda de ECW Taz, escuché que estaban haciendo una especie de gran evento en Queens, Grand Slam. Taz me dice: ‘Escucha, hombre, queremos hacer un ángulo’. Así que comencé a entrenar. Diez semanas de entrenamiento y estar en el ring y todo culminó cuando interpreté una canción que Harry Fraud y yo hicimos en 2014. Arthur Ashe Stadium, 20.000 personas, los boletos se agotaron. Esos Hijos de p*ta gritando. Después de que hice la canción, me subí al ring y luché. Hice movimientos, ¿sabes? El powerslam. Mostré atletismo y fue por el agarre que tenía del zapato“.

También le preguntaron sobre su posible futuro luchístico:

“Estoy entrenando. Ves todos estos utensilios medievales alrededor, así que siempre estoy listo. Si te mantienes listo, no tienes que prepararte”.

