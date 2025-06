El próximo rostro de la WWE según Matt Hardy

Después de Roman Reigns, de Cody Rhodes, sin que ellos realmente hayan desocupado su particular y respectivo trono, ¿quién serrá el próximo «tipo» de la WWE? Nos hacemos esta pregunta teniendo en cuenta que vienen jóvenes como Bron Breakker, y que la empresa en realidad no tiene un solo rostro: ¿dónde quedan Jey Uso, Gunther o CM Punk?

Y encontramos la respuesta, o al menos una de ellas, en Matt Hardy. El veterano que actualmente se desenvuelve en TNA, en un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy, apunta a Seth Rollins como ese luchador.

“Y dije esto cuando lo discutimos la semana pasada, me gusta que Naomi haya ganado (el maletín de Money in the Bank).¿Sabes a lo que me refiero? Me gusta eso. Creo que es alguien que lo merece. Es alguien que puede ser la representante principal de la división. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso, y me alegra por ella, a nivel personal, que haya ganado. Es alguien que definitivamente lo merece. Así que estoy completamente conforme con eso.”