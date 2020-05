Otis tiene un enorme premio, una maravillosa oportunidad, entre sus manos en estos momentos. El fortachón consiguió el maletín de Money in the Bank el domingo por la noche y si Braun Strowman no se anda con cuidado podría arrebatarle el Campeonato Universal. La buena noticia para el monarca es que su compañero de vestidor, hasta ahora nunca oponente, prefiere cobrar el contrato por el Campeonato de Parejas SmackDown. Este parece un movimiento sin sentido pero en realidad es una buena muestra de lealtad a su mejor amigo, Tucker.

► El próximo paso de Otis: Miz TV

Obviamente, Otis tendrá todos los focos sobre él el viernes por la noche en televisión y WWE quiere darle una buena plataforma para continuar promocionándose. "Mr. Money in the Bank" no solo va a presentarse sin más con el maletín sino que va a ser entrevistado por The Miz en Miz TV.

Esto podría dar paso a una nueva historia para los dos, como podría ser un intento del conductor del show para conseguir el maletín, como Edge hiciera con Mr. Kennedy en 2007; o quizá una que incluya también a sus compañeros de equipo, dando inicio a una rivalidad con John Morrison y el propio Tucker. De hecho, si el plan de Otis es cobrar el contrato por el título de la división de duplas, quizá los rudos quieran quitarle la oportunidad.

Primero veremos qué tiene que decir Otis, así como también Miz.

Además, quien también estará presente en el programa de la marca azul es Charlotte Flair. La Campeona NXT hará una nueva visita pero todavía no está claro para qué. Es de suponer que no será para encontrar una nueva oponente. O puede que sí.