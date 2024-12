El problemas de Colby Covington, según Josh Thomson

Por primera vez en su carrera profesional, Colby Covington viene de dos derrotas consecutivas. El ex campeón interino del peso welter de la UFC regresó el pasado fin de semana en Tampa, donde fue derrotado por el emergente Joaquin Buckley.

El «Caos» ya ha hablado sobre la derrota, donde destacó la importancia de aceptar la pelea con poca antelación y el corte que sufrió por encima de su ojo derecho, que finalmente llevó al médico a suspender la pelea en el tercer asalto. Covington declaró que apenas estaba empezando en el momento de la interrupción, pero hasta ese momento, «Nueva Mansa» estaba ganando clara y cómodamente la pelea.

Muchos aficionados y otros peleadores se mostraron muy críticos con la anterior salida de Covington en el UFC 296 el pasado mes de diciembre, donde Leon Edwards le dejó totalmente fuera de combate en una pelea por el título del peso welter. Después de haber sido 15-1 dirigiéndose a su primera reunión con Kamaru Usman en 2019 a ahora ser 17-5, algunos pueden simplemente poner su declive en la forma a su edad.

A los 36 años, no es sorprendente que Covington comience a disminuir, especialmente como un peleador cuya mayor arma es su cardio y rendimiento. Josh Thomson, sin embargo, cree que el controvertido peso welter podría no estar preparándose tan bien como podría.

Los nueve años de Covington en el American Top Team de Florida terminaron en 2020 tras varios altercados con algunos de sus compañeros que habían dejado muy claro que ya no lo querían en el equipo debido a algunos de sus comentarios sobre ellos. Otros como Jorge Masvidal y Dustin Poirier han permanecido en ATT, mientras que Covington se ha trasladado a MMA Masters en Miami.

Thomson, que es uno los ex peleadores convertido en comentarista, dijo en el Weighing In Podcast que cree que esto le está quitando méritos al tres veces retador al título.

«Voy a decir simplemente que una vez que has entrenado en un gimnasio de prestigio como American Top Team [ATT], y luego te encuentras fuera de él, dirigiendo tu propio campamento en una instalación más pequeña sin mucha gente de alto nivel con la que entrenar, especialmente después de dejar un gimnasio con una plétora de peleadores de clase mundial…. se nota. Usted lo vio el pasado sábado en la noche. No sé si es la edad, porque sé que es mayor, pero seamos sinceros, en dos peleas no parece la misma persona desde que dejó American Top Team».

Thomson cree que no tener el tipo de gente que necesita para empujarle de verdad le ha quitado lo que hizo a Covington tan eficaz en primer lugar. Si quería derrotar a Buckley el sábado por la noche, necesitaba ponerle el ritmo, pero en todo caso, fue al revés.

«Esos son los asaltos en los que intentas coger tu segundo, a veces tercer, aire. Pero no tener el talento que necesita para ayudar a impulsar su ritmo en el entrenamiento es lo que siento que estoy viendo en este momento. Estoy viendo a un peleador al que le está costando marcar el ritmo dentro de la jaula contra peleadores de talla mundial porque ya no tiene peleadores de talla mundial con los que entrenar.»