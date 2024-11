El problema y queja de Chael Sonnen con Bo Nickal

Bo Nickal se mantuvo invicto en UFC 309 y obtuvo su mayor victoria hasta la fecha, pero estas estadísticas por sí solas no cuentan la historia completa de su actuación en el Madison Square Garden.

El invicto luchador de 185 libras se enfrentó al escocés Paul Craig en una pelea que muchos creían que sería la prueba más dura para Nickal hasta la fecha. La principal incógnita de cara a este combate era si el especialista en lucha intentaría aprovechar sus puntos fuertes contra el escocés Craig, un artista de la sumisión increíblemente peligroso.

Al final, no pudimos saber cómo se habrían enfrentado en este aspecto, porque los aficionados a la pelea disfrutaron de un combate de golpes bastante tranquilo durante tres asaltos, que Nickal ganó sin asestar demasiados golpes significativos.

En un reciente vídeo publicado en su canal de YouTube tras el regreso de la UFC a Nueva York, Chael Sonnen expresó su frustración por la pelea y por el planteamiento de Nickal en particular. Cree que alguien debió decirle al joven de 28 años que se mantuviera alejado del grappling de Craig y aunque terminó ganando la batalla de golpes y por lo tanto la pelea, Sonnen se mostró muy molesto con esto teniendo en cuenta sus credenciales de lucha.

«Mi problema y mi queja es que tienes a un cuatro veces campeón del mundo… que no hace ni una maldita lucha libre porque alguien le agarró. Uno de sus entrenadores o sus compañeros de entrenamiento lo sentó y le dijo: ‘Usted no está listo para ir al suelo con el tipo’. ¿Cómo diablos íbamos a saberlo? ¿Cómo diablos íbamos a saberlo ahora?».

Sonnen continuó refiriéndose a Georges St-Pierre y a cómo planificaría el juego para sus oponentes en comparación. Dijo que el ex campeón de peso welter y peso medio se vería en sus tres mejores conjuntos de habilidades y clasificarlos con el fin de elaborar estrategias de cómo se acercaría a la pelea y cuáles serían sus planes de respaldo.

«The Bad Guy» cree que Nickal respetó demasiado a Craig al no ceñirse a lo que mejor sabe hacer, afirmando que esto no es algo que el prospecto del peso medio hiciera cuando se enfrentaba a luchadores de élite, así que ¿empezaría a hacerlo ahora?

«Eso no es nada que Bo haya hecho nunca. No mostró ese respeto a Gabe Dean, no mostró ese respeto a Miles Martin, no mostró ese respeto a David Taylor y se niega a derribar, un cuatro veces campeón del mundo se niega a usar un poco de lucha contra un tipo que nunca ha tenido un combate de lucha. Eso se debe a alguien de su círculo de confianza».