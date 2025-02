Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, NXT Stand & Deliver se realizará el sábado 19 de abril de 2025, desde la T-Mobile Arena en Las Vegas – Paradise, Nevada. Y ha surgido algo bastante interesante y es el hecho de que, durante este mismo día, se realizará, en la noche, WrestleMania 41.

Y según ha revelado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, esto ha creado un nuevo problema a nivel interno en WWE, porque están trabajando bastante duro para lograr que ambos shows no se pisen y que el NXT Stand & Deliver 2025 pueda terminar de buena manera a nivel de horario, para que WrestleMania 41 pueda empezar a tiempo. Estas fueron las palabras de Meltzer:

► El problema que surgió con WrestleMania 41 y NXT Stand & Deliver 2025

«Ayer hablé con alguien de WWE sobre el horario de inicio del sábado. Aún no está definido, así que tendrán que finalizarlo, pero la idea de que NXT comience al mediodía y WrestleMania a las 3 p.m. (hora del Pacífico) sigue en consideración. Sin embargo, no veo cómo podrían hacerlo de esa manera.

«Podría ser a las 11 a.m. y 3 p.m. o a las 12 p.m. y 4 p.m. Todavía lo están evaluando, pero creo que la idea original era mediodía y 3 p.m. Organizar dos eventos el mismo día de esa forma es prácticamente imposible. Quizás la opción más viable sería empezar a las 10 a.m. en horario local y luego a las 3 p.m., pero tal vez consideran que las 10 a.m. es demasiado temprano.

«No hay un horario oficial aún, pero será en ese rango, probablemente entre las 11 a.m. o el mediodía y luego entre las 3 p.m. o 4 p.m. Aun así, incluso con una diferencia de una hora y media, sigue siendo complicado, porque se necesita tiempo para ingresar al estadio y todo se ajusta demasiado».