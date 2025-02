El «problema» de WWE con TNA a ojos de Bayley

Cuando aún era la Campeona WWE, Bayley hablaba así de la relación con TNA: «Me encantaría eso, de hecho me encantaría luchar con algunos de los chicos de allí. Mustafa Ali, es uno de mis mejores amigos. Mike Bailey, ha estado haciendo cosas allí, es increíble. Jordynne Grace es probablemente la persona que me viene a la mente ya que está en ese nivel donde sabe que está haciendo un cambio en el negocio, está haciendo historia. Tiene mucho que demostrar y creo que está en la cima de su juego y quiero ponerme a prueba contra ella.»

► Bendito «problema»

Entonces, todavía no se había anunciado el acuerdo multianual. No es lo único que ha cambiado desde entonces ya que actualmente ni Mike Bailey ni Jordynne Grace están en la Total Nonstop Action. La luchadora de hecho ha firmado con la WWE, así que ese combate está más cerca que entonces. Y ahora que la conexión es más fuerte que nunca, hablando en Unlikely, «The Role Model» revela el mensaje que le envió a Triple H en relación a ella y explica un «problema» que ve para la división femenina.

«Es una locura que tengamos esta relación con TNA, que tengamos a tantas mujeres talentosas en NXT. Gente de todo el mundo quiere ser parte de esto porque sigue creciendo cada vez más.

Lo increíble del Royal Rumble es que ahora tenemos un ‘buen problema’: hay demasiadas mujeres talentosas. En el primer año, necesitábamos traer algunas leyendas y talento de NXT, pero ahora estamos en una posición en la que hay demasiadas mujeres con talento, y es hermoso verlo.

Cuando anunciaron la asociación con TNA, le envié un mensaje de texto a Hunter [Triple H] de inmediato: ‘Apúntame, amigo’. Y él me respondió: ‘Ok, calma, tienen un sistema que deben seguir’.

Estoy en NXT trabajando con muchas de estas chicas nuevas, así que estoy emocionada de seguir aprendiendo de diferentes personas».

