El problema de Konnan con una reciente lucha de AEW

Durante el episodio de AEW Dynamite del 15 de enero, dedicado al especial Maximum Carnage, Kenny Omega enfrentó y venció a Brian Cage en su segundo combate desde 2023.

► Atacando donde duele

En el trancurso del mismo, «The Machine» enfocó parte de sus ataques en la zona media del «Best Bout Machine» debido a sus conocidos problemas de salud, algo que no gustó a Konnan:

«Una de las cosas que no me gustó fue que Cage estaba apuntando al estómago de Omega, ¿verdad? Porque él tuvo diverticulitis, ¿no? No sé cuánta gente siquiera sabe eso, ¿ok? O lo otro, por ejemplo, ¿recuerdas cuando hicieron ese ángulo donde Kenny tenía lastimado el cuello? No sé cómo, pero seguían haciéndole movimientos al cuello. Creo que eso no genera el calor que debería porque está muy usado, ¿sabes a lo que me refiero? Es como, ‘Oh, cada vez que alguien sale de una cirugía, ataquemos eso,’ pero se hace tanto que ya nadie realmente consigue sacar reacciones de eso«. El programador de AAA también explica en Keepin’ It 100 que no le gusta la idea de que Omega tenga combates largos con cada miembro de The Don Callis Family, ya que lo haría parecer invencible a pesar de que acaba de regresar de una enfermedad que puso en peligro su vida.

► ¿Un cambio necesario?

Hablando del mismo combate, pero cambiando a Tommy Dreamer y Busted Open Radio, entramos en si Brian Cage debería cambiar drásticamente:

“Brian Cage necesita una reinvención completa para que lo tomen en serio, en lugar de ser este tipo con el que tendrás una gran lucha. Es como si fuera ‘Brian de las grandes luchas’ o ‘Brian que genera dinero,’ esa es la diferencia. Su aspecto es bueno, pero alguien tiene que decir, ‘Oye, este tipo puede hacerlo todo, hagámoslo la próxima gran cosa.’”