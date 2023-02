El problema con el Campeonato Femenil de Parejas WWE

El Campeonato Femenil de Parejas WWE surgió más por petición popular que porque así lo quisiera Vince McMahon. Estamos ya cerca del quinto año de la creación de ese título y la empresa ha hecho muy poco con él, y todo indica que esa tendencia continuará.

El primer y más obvio problema es el hecho que la división femenil de parejas no existe. Han sido pocas mujeres las que se han especializado en las luchas de relevos, así que el campeonato se juega entre luchadoras individuales que son unidas porque no hay otros planes para ellas. Es, pues, un campeonato de relleno, y fue una de las razones por las que Sasha Banks y Naomi decidieron renunciar a él en un momento que fue el catalizador de la partida de Banks.

Y esos mismos problemas que encontramos en el elenco principal son los que encontramos en NXT. Que no haya una división de parejas hace que el título sea automáticamente menos importante.

► Uno más entre demasiados títulos

El otro gran problema es que WWE tiene muchos campeonatos, y eso es algo que afecta no solo a WWE, sino a toda la industria en general, con CMLL como el ejemplo más dramático. Al haber muchos campeonatos, su importancia se diluye. En WWE, realmente sólo los cinturones mundiales que tiene Roman Reigns son tratados con importancia, mientras que en último lugar está el Campeonato Femenil de Parejas.

Incluso en la actualidad, con Paul Levesque a cargo, la importancia del Campeonato Femenil de Parejas no ha cambiado. ¿Pero pueden cambiar? Considerando que Triple H no ha sido tan diferente a Vince McMahon y la posibilidad de que éste vuelva a hacerse cargo de la parte creativa, uno pensaría que no.

WWE está entre la espada y la pared con este tema. Si decidieran dejar inactivo ese campeonato, recibirían muchas quejas y publicidad negativa, y dado que son menos los que se quejan por la situación actual, lo más seguro es que todo siga como hasta ahora.