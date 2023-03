Dominik Mysterio ha estado ahí siempre junto a su padre, Rey Mysterio, durante su carrera en la lucha libre profesional. Era tan solo un niño cuando participó en su las historias del enmascarado en la WWE. El año pasado conocíamos la vez que Rey tuvo que aclarar lo que estaba pasando con su hijo y Eddie Guerrero a una profesora de la escuela de Dominik. Ahora miramos nuevamente al pasado para descubrir otro recuerdo de ambos; concretamente, el primero que el joven luchador guarda de su progenitor en los encordados.

Sometimes I wish I was Jeff Jarrett here.

Most of the time, I end up being Rey Mysterio in this pic. pic.twitter.com/MK88grn9gK

— J.C.R. (@jdrayas) January 18, 2022