El primer fracaso de Lio Rush en AEW: «Tenía miedo»

En 2024, Lio Rush es un luchador de AEW a todos los efectos; últimamente, ha enfrentado a Shelton Benjamin o a Jack Perry por el Campeonato TNT. Como se esperaba en mayo de 2021 pero menos de un año después, en febrero de 2022, abandonó la compañía al expirar su contrato. ¿Qué fue lo que pasó?

► El primer fracaso de Lio Rush en AEW

«Creo que la última vez, tenía mucho miedo. Creo que entré en eso asustado. Casi sentía que estaba teniendo otra oportunidad de ser Lio Rush en televisión, pero no se sentía justo que tuviera que hacerlo de esa manera. Todavía era muy joven. Estaba pasando por muchas cosas en ese momento, eso fue durante la pandemia, así que todo lo que pasaba fuera de AEW obviamente estaba ocurriendo también, y fue un desastre desde el principio. No fue culpa de nadie, simplemente no era el momento adecuado. No creo que fuera el momento adecuado para mí, ni creo que fuera el momento adecuado para AEW tenerme allí en el estado mental en el que estaba. No fue justo para ninguna de las dos partes. Ahora estoy en un lugar donde me siento confiado, mucho más sabio, mucho más preparado que antes, y sé lo que puedo aportar, y quiero ofrecer eso. Quiero ser parte de lo que AEW está haciendo y quiero ser parte de las personas que hacen que AEW sea lo que es. Estoy entrando en esto con una mentalidad muy diferente, y creo que esa es la mayor diferencia.»

De todas maneras, Lio Rush no parece que vaya a enfocarse al cien por ciento en AEW; de hecho, recientemente ha estado compitiendo también mucho en RevPro, donde ganó la British J Cup 2024. Tendremos que esperar a ver cómo le va en esta segunda etapa al ex de WWE o de NJPW.