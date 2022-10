El presidente de NJPW, «furioso» por Karl Anderson

Esta semana, asistimos a un aparente choque de intereses WWE vs. NJPW, cuando el Imperio McMahon anunció combate de Karl Anderson para Crown Jewel, evento que tendrá lugar el mismo día que Battle Autumn, cita del «King of Sports» para la que el veterano ya estaba programado previamente.

Y como preveíamos, Anderson no estará en Battle Autumn. Anuncio hecho el miércoles por «The Machine Gun».

ATTENTION:::::!!!!!!!



OFFICIAL STATEMENT FROM THE GREATEST #NEVEROPENWEIGHTCHAMPION ON THE FACT THAT @njpw1972 BOOKED ME WITHOUT GOING THRU MY BOOKING AGENT @the_biglg ……. SO WITH THAT SAID …..

We gotta little problem.

Signed, @wwe ‘s #theOC ‘s Karl “Bright Lights” Anderson pic.twitter.com/b5N8yIW7Xa