El año pasado, Adam Cole comentaba que los subgrupos del Bullet Club deberíab reunirse en vez de estar disputando una guerra los unos contra los otros. Este, Tama Tonga se muestra de acuerdo con él en, curiosamente, otra entrevista con nuestros compañeros de Fightful. Ambos luchadores abandonaron el stable en su momento y este, en opinión de los dos, no ha ido en la mejor dirección.

► El presente del Bullet Club

«Ha habido tanta drama y tumulto dentro de Bullet Club, que les hemos dado eso. Por una vez, unámonos todos, démosle un abrazo de oso cariñoso y sigamos adelante. La mejor facción en toda la industria».

También le preguntan a The Good Bad Guy si The OC (Karl Anderson y Luke Gallows) siguen siendo integrantes del Bullet Club.

«Ya no soy parte de Bullet Club, así que no diré nada. Soy DIOS, estoy fuera, soy New Japan. Pregúntame algo sobre New Japan y te diré quién tiene derecho o no. Bullet Club, deberías preguntarle a David Finlay eso. Scott D’Amore, todavía está en Bullet Club. Nadie lo expulsó».

Y finalmente reafirma su adiós a la facción:

«No, para nada. Estoy fuera«.

Tama Tonga estuvo luchando anoche en el evento NJPW Lonestar Shootout. Lamentablemente, su equipo con Tanga Loa, Guerrillas of Destiny, perdieron, como Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y Kushida), ante Bullet Club War Dogs (Alex Coughlin, Chase Owens, Gabe Kidd y Clark Connors). Por otro lado, estará buscando recuperar el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Shingo Takagi en Wrestle Kingdom 18.

Al mismo tiempo, Adam Cole se está recuperando de una lesión para volver a AEW, donde aparece en su programación desde su casa, tanto dentro de la historia de MJF como la de Roderick Strong. Todavía no se sabe cuando estará sano para luchar.