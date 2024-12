El posible combate favorito de Sami Zayn en WWE

Sami Zayn ha tenido cerca de mil combates en la WWE desde sus inicios en 2013 hasta la actualidad de 2024. ¿Puede elegir entre todos ellos uno favorito? No al cien por ciento pero durante una reciente entrevista en el podcast The Five Star el luchador habla en esos términos del que tuvo con la estrella de cine Johnny Knoxville en WrestleMania 38.

► Contra Johnny Knoxville en WrestleMania 38

«Tuve muchas luchas realmente geniales de las que estoy muy orgulloso. La de Knoxville destaca por muchas razones, creo. Para empezar, las expectativas eran bajas. Cada vez que puedes llevar a la gente en ese tipo de viaje cuando no esperan ser llevados en un viaje así… Para mí, eso es todo lo que la lucha realmente es. Es como un viaje. Un viaje emocional, un viaje de diferentes reacciones. Vas hacia la izquierda y de repente gira a la derecha, sube y baja, y antes de que te des cuenta, estás completamente inmerso. Es una gran sensación quedar atrapado en eso.

«Creo que eso es lo notable de lo que logramos hacer en esa lucha: lograr que la gente se sumergiera completamente en lo que estábamos haciendo. Estoy particularmente orgulloso porque Johnny Knoxville no es un luchador. Salió ahí y, para su crédito, aunque no me guste darle crédito por nada, salió ahí a los 50 años, dio 20 minutos en WrestleMania y tuvo a la gente de pie. No hay muchas personas en el mundo que puedan hacer eso. Y él fue parte de eso. Así que estoy muy orgulloso de esa lucha.»

¿Te gusta tanto esta lucha como a su protagonista? Una lucha que después de toda la historia con The Bloodline casi parece mentira que «The Underdog from the Underground» estuviera haciendo ese tipo de cosas de enfrentar a celebridades pero la verdad es que WWE puso muchas ganas en la rivalidad entre ellos.