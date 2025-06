El plan que tenía AEW para MCMG en All In 2024

De no haber firmado con la WWE, Motor City Machine Guns habrían tenido un gran combate en All Elite Wrestling. Seguro que muchos más de haberse unido a la empresa pero Alex Shelley y Chris Sabin prefirieron tomar otro camino, el cual los ha llevado de momento a ser Campeones de Parejas.

► Un gran plan

Pero precisamente existió el plan de que tuvieran un combate por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Nuestros compañeros de Fightful lo revelan en un reciente apunte en su sección de pago:

«Mientras Motor City Machine Guns estaba en conversaciones con AEW, la empresa tenía planes de avanzar hacia una rivalidad por el campeonato de parejas entre los Young Bucks y MCMG para el gran PPV. Se nos informó que, en algún momento del verano, la comunicación entre ambas partes se volvió completamente silenciosa, momento en el cual AEW asumió que MCMG se iría a WWE.

Entonces se tomó la decisión de cambiar los planes y que los Young Bucks defendieran los títulos contra FTR y The Acclaimed en el evento».

Al final, durante el evento de pago por visión celebrado el 25 de agosto de 2024 en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra (Reino Unido) los Young Bucks defendieron el título contra FTR y The Acclaimed. Los MCMG solo tuvieron una lucha en AEW y fue en All Out 2022, cuando ellos y Jay Lethal perdieron con FTR y Wardlow.