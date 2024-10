El plan posretiro de Matt y Jeff Hardy: «La música»

Hablando de que sus hijas no tienen interés en la lucha libre, Jeff Hardy comentaba: «Cuando salto desde algún lugar, me dicen: ‘Papá, ¿por qué sigues haciendo esto?’«. Efectivamente, el actual luchador de TNA no cuelga todavía las botas; sin ir más lejos, mañana 26 de octubre luchará junto a su hermano, Matt, por el Campeonato Mundial en Parejas en Bound for Glory. Así mismo, se ha anunciado un combate para ambos en noviembre en House of Glory.

