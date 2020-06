El plan que WWE guardaba para The Nexus en WrestleMania 36

the nexus en wrestlemania

La actuales historias presentadas por WWE son sin duda muy distintas a las que veríamos si el coronavirus no hubiese trastocado toda nuestra realidad, pese a que el Imperio McMahon haya seguido con sus shows televisados y apenas vaya a verse afectado económicamente por esta crisis mundial.

WrestleMania 36 fue el primer PPV de la compañía bajo esta distópica coyuntura, y tal vez nunca lleguemos a saber el plan íntegro que había trazado antes de que la realidad llevara a Vince McMahon a presentarlo grabado desde un Performance Center vacío.

Aunque algunos detalles de la producción original sí están saliendo a la luz, caso de un regreso de The Nexus. Esto revelaba Darren Young a The Dropkick podcast el pasado mes.

Pero parece que tal regreso no iba a darse durante el propio "Show de los Shows", según cuenta ahora Ryback en su podcast 'Conversation With The Big Guy'.

«Hablé un poco con Stu [Bennett] sobre ello. Le dije que no me involucraría con WWE en nada. Si eso iba a pasar, yo no pensaba involucrarme para nada, con todo lo que estaba pasando y está pasando en el mundo, y especialmente con el tema de mi marca 'Ryback'. Pero por lo que me dijeron, sólo era para firmar autógrafos en el WrestleMania Axxess.

«Creo que WWE menospreció al grupo. Fuese lo que fuese, no pensaban traer de vuelta al grupo para trazar una historia. Aunque eso no significa que si hubiesen tenido muy buena acogida, habrían hecho algo en Raw. Si hubiese ido bien, quizás habrían traído de vuelta a todos. Pero me explicaron que la idea era el WrestleMania Axxess».