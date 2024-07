El hijo del miembro del Salón de la Fama de la WWE Mark Henry, Jacob, está interesado en emprender una carrera en la lucha libre profesional como continuación a su trayectoria en el wrestling amateur y su padre tiene algunas ideas interesantes para que se prepare de la mejor de las maneras para la industria que él ha conquistado.

► El plan de Mark Henry para su hijo

«Sí, pero no creo que quiera seguir mis pasos. Quiere ser más como MJF. Quiere ser más como Miz, quiere ser más como The Rock. Puede hablar, puede cantar, puede bailar. Fue el cantante principal en una banda. Sacaba buenas notas. El tipo es talentoso. Yo no podría sostener una nota ni en un balde. Estoy orgulloso de él porque no quiere vivir a mi sombra, y le dije, ‘Hombre, si no quieres vivir a mi sombra, entonces tendrás que ser una luz muy brillante porque mi sombra es como la sombra de Pike’s Peak. Yo proyecto una gran sombra. Es porque tu padre fue el mejor del mundo. No fui el mejor de la ciudad, no fui el mejor del estado ni del país. He sido campeón mundial en tres deportes’. Le dije, ‘Jacob, proyecto una sombra bastante grande’. Él está orgulloso de eso, pero quiere ser él mismo, y va a conseguirlo. Siento que quien firme a Jacob con un contrato NIL va a darse cuenta muy rápido de que no es tu típico luchador o fanático de la lucha libre. Se van a dar cuenta de que este tipo es ambicioso. Van a tener que ponerle freno. Van a tener que decirle que se detenga. Ya ha estado en el ring con algunos grandes, grandes luchadores«.

«El objetivo es ir y ser un All-American colegial. Una vez que esos días terminen, si las grandes compañías llaman, van a tener que hablar conmigo. Las compañías van a ser respetuosas porque van a obtener un talento realmente grande. Van a obtener a alguien que no necesitarán esconder por dos años. Antes de que se una a una gran compañía, quiero un año con él para viajar por el mundo y enfrentarlo contra grandes luchadores que puedan patearle el trasero para que se curta. Quiero que tenga combates con [Bryan] Danielson y [Chris] Jericho, tipos que ya lo han mentoreado. Entonces, cuando llegue ese día, cuando entre, estará listo», comenta el veterano en Sportskeeda WrestleBinge.