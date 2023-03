El plan de Lacey Evans después de WrestleMania 39

Lacey Evans lleva años en tierra de nadie, perdida por la programación de la WWE, estando presente un tiempo y ausentándose otro, sin haber cumplido nunca hasta ahora con la promesa que hizo cuando fue ascendida al elenco principal. Sin ir más lejos, no estará luchando en WrestleMania 39, y aunque lo hiciera tampoco sería demasiado interesante ya que estaría formando un equipo sin sentido con Xia Li en probablemente el combate menos atractivo del Evento Premium.

> Lacey Evans quiere reivindicarse

Y realmente no parece que en la compañía tengan un plan para ella. Por otro lado, ella misma sí que lo tiene. Hablando recientemente con Denise Salcedo, la Sassy Southern Belle adelantaba que después del Show de los Shows demostrará que debería ser campeona. Como curiosidad, Lacey Evans nunca ha ganado un título. Tampoco le hizo falta en sus mejores tiempos, pero no cabe duda de que le vendría de maravilla, no solo ganarlo, sino alcanzar ese estatus.

“Quiero decir, quiero trabajar. Nunca en toda mi vida me han dado nada, y no quiero que me den nada. Me ha gustado cómo ha ido mi carrera. Me gusta que no simplemente se acaban, y cuando gano un título, quiero trabajar por él. Entonces, creo que, después de WrestleMania, cada oportunidad que tengo, por la que lucho, por la que trabajo, por la que golpeo las puertas, la tomaré por lo que es, una oportunidad para mostrarle al mundo que soy el mejor ejemplo de lo que toda mujer debería ser, lo que toda mujer puede ser. Debería ser una campeona de la WWE”.

¿Qué opinas de la carrera hasta ahora de Lacey Evans en la WWE?